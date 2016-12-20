Verso il Napoli: bocciati Tello e Olivera, torna Chiesa dal 1'. In mezzo tutto dipende da Borja…

Prime indicazioni di formazione in vista di Fiorentina-Napoli

La Gazzetta della Sport, in vista di Fiorentina-Napoli, fa il punto della situazione per quanto riguarda le probabili formazioni con le quali le due squadre si affronteranno nel 18^ turno di Serie A.

La linea a quattro di Paulo Sousa, di fronte a Tatarusanu, vedrà il rientro di Gonzalo al fianco di Astori mentre sull’out sinistro salgono le quotazioni di Milic, in vantaggio sul non troppo convincente Maxi Olivera. La corsia di destra dovrebbe invece essere presidiata dal messicano Salcedo. Situazione più complicata a centrocampo, dove tutto dipenderà dalle condizioni di Borja Valero. In alternativa il duo di centrocampo potrebbe essere composto da Badelj e Vecino. Per quanto riguarda il reparto offensivo si va invece verso la riconferma di Ilicic, nonostante la prestazione incolore di domenica sera, e la bocciatura di Tello, che sarà sostituto da Chiesa. Presenti invece, e non potrebbe essere altrimenti, Bernardeschi a sinistra e Kalinic al centro dell’attacco.

Sul fronte Napoli, confermato il tridente d’attacco guidato da uno straripante Mertens, gli unici dubbi riguardano il ballottaggio fra Chiriches e Maksimovic mentre a centrocampo Diawara e Zielinski sembrano in vantaggio su Jorginho e Allan nel 4-3-3 di Sarri.