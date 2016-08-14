Di Marzio: "Domani Tello arriva a Firenze per la firma, prestito con diritto di riscatto a sette milioni"
Di Marzio svela del'arrivo di Tello a Firenze, trattativa conclusa, l'esterno è viola
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2016 00:57
Cristian Tello e un futuro ancora in Italia con la Fiorentina. Adesso sta per diventare ufficiale il ritorno in viola dello spagnolo classe '91: domani il giocatore sarà a Firenze per firmare il nuovo contratto che lo legherà ancora alla squadra di Sousa. Trattativa conclusa col Barcellona per un prestito con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni. Tello-Fiorentina: è fatta per il ritorno dello spagnolo.
Gianlucadimarzio.com