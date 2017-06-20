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Corvino incontra Braida a Milano: si parla del ritorno di Tello, ma spunta anche Bernardeschi...

Secondo quanto riporta Tmw, Ariedo Braida è arrivato in queste ore a Milano, in zona Repubblica, ed alloggerà nello stesso albergo di Pantaleo Corvino. Inevitabile un confronto, con Tello argomento di...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 18:16
Corvino incontra Braida a Milano: si parla del ritorno di Tello, ma spunta anche Bernardeschi... -
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Secondo quanto riporta Tmw, Ariedo Braida è arrivato in queste ore a Milano, in zona Repubblica, ed alloggerà nello stesso albergo di Pantaleo Corvino. Inevitabile un confronto, con Tello argomento di discussione per un possibile ritorno i viola. Ma si parlare anche di Bernardeschi, più volte accostato al Barcellona, in Spagna.

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