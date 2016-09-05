La carica di Tello: "Qui per Sousa, siamo più forti di un anno fa"

Sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino compare una lunga intervista a Cristian Tello. Ecco le sue parole:"Sono qui per Sousa e per giocare con continuità. Questa squadra è più forte rispetto a...

Sull'edizione odierna del Corriere Fiorentino compare una lunga intervista a Cristian Tello. Ecco le sue parole:"Sono qui per Sousa e per giocare con continuità. Questa squadra è più forte rispetto a quella dello scorso anno: la società è riuscita a tenere i migliori e a completare la rosa. tornare a Firenze è stata anche una scelta di vita. Ho sentito subito la fiducia del mister. È chiaro con i giocatori e il suo gioco offensivo è perfetto per me. Bernardeschi? Sa fare la differenza e ha cambiato ruolo come ho fatto io in passato. È un giocatore con una grande visione di gioco. Essere presente alla festa dei 90 anni della Fiorentina è stato un grande onore per me, questo è un grande club e spero di ripagare la fiducia in campo. Gonzalo Rodriguez, Borja Valero e Alonso mi hanno aiutato molto l'anno scorso, anche a conoscere la città".