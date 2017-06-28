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Tello è un rebus: lo Zenit si tira indietro, il Betis lo vuole ma a cifre più basse e la Fiorentina...

L'esterno del Barcellona, non riscattato dalla Fiorentina, ha una valutazione di 10 milioni e le pretendenti non mancano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 23:45
Tello è un rebus: lo Zenit si tira indietro, il Betis lo vuole ma a cifre più basse e la Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il futuro di Cristian Tello resta un rebus in casa Barcellona. Dopo che la Fiorentina non lo ha riscattato per 8 milioni di euro, lo Zenit si è tirato indietro e l'unica in corsa per il giocatore, contratto fino al 2018 e valutato dal Barça 10 milioni di euro, è il Betis Siviglia. Che, però, non ha intenzione di pagare così tanti soldi per l'esterno della compagine catalana.

Fonte: Il Mundo Deportivo

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