Tello è un rebus: lo Zenit si tira indietro, il Betis lo vuole ma a cifre più basse e la Fiorentina...

L'esterno del Barcellona, non riscattato dalla Fiorentina, ha una valutazione di 10 milioni e le pretendenti non mancano

Il futuro di Cristian Tello resta un rebus in casa Barcellona. Dopo che la Fiorentina non lo ha riscattato per 8 milioni di euro, lo Zenit si è tirato indietro e l'unica in corsa per il giocatore, contratto fino al 2018 e valutato dal Barça 10 milioni di euro, è il Betis Siviglia. Che, però, non ha intenzione di pagare così tanti soldi per l'esterno della compagine catalana.

Fonte: Il Mundo Deportivo