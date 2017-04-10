5 milioni di motivi per tenersi questo Cristian Tello
Discontinuo è discontinuo, ok. Ma il Tello visto anche ieri al Ferraris di Genoa è un giocatore capace di fare la differenza, quando ne ha voglia. E 5 milioni di euro per il suo riscatto sono davvero...
Discontinuo è discontinuo, ok. Ma il Tello visto anche ieri al Ferraris di Genoa è un giocatore capace di fare la differenza, quando ne ha voglia. E 5 milioni di euro per il suo riscatto sono davvero pochi, date le qualità del giocatore. Ecco perché l viola non dovrebbe pensarci due volte: con un allenatore che sappia valorizzarlo al massimo, incidendo sull'aspetto psicologico per farlo rendere al massimo sempre, e non una volta ogni cinque partite, la Fiorentina potrebbe ritrovarsi in casa un crack a bassissimo costo. Perché Tello sa saltare l'uomo, far gol e assist decisivi, quando vuole. A lui puoi insegnare la costanza. Ad un giocatore normale non puoi insegnare il talento.