5 milioni di motivi per tenersi questo Cristian Tello

Discontinuo è discontinuo, ok. Ma il Tello visto anche ieri al Ferraris di Genoa è un giocatore capace di fare la differenza, quando ne ha voglia. E 5 milioni di euro per il suo riscatto sono davvero...

A cura di Paolo Lazzari 10 aprile 2017 16:27

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