Notizie Riscatto Fiorentina

Gazzetta, Cutrone, la Fiorentina dovrà obbligatoriamente riscattarlo alla 26ª presenza
18 luglio 2020 11:19
Corriere Fiorentino: Badelj appannato, riscatto a rischio. Servono 4,3 milioni a giugno...
12 marzo 2020 11:24
Repubblica, la Fiorentina pensa al riscatto di Badelj ma il croato dovrà meritarselo sul campo
07 marzo 2020 11:05
Rebic è un ex viola: raggiunte le 15 presenze in Bundes, riscatto automatico a 4 milioni
21 dicembre 2017 12:07
5 milioni di motivi per tenersi questo Cristian Tello
10 aprile 2017 16:27
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