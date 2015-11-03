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Notizie Riscatto Fiorentina

Gazzetta, Cutrone, la Fiorentina dovrà obbligatoriamente riscattarlo alla 26ª presenza

18 luglio 2020 11:19

Corriere Fiorentino: Badelj appannato, riscatto a rischio. Servono 4,3 milioni a giugno...

12 marzo 2020 11:24

Repubblica, la Fiorentina pensa al riscatto di Badelj ma il croato dovrà meritarselo sul campo

07 marzo 2020 11:05

Rebic è un ex viola: raggiunte le 15 presenze in Bundes, riscatto automatico a 4 milioni

21 dicembre 2017 12:07

5 milioni di motivi per tenersi questo Cristian Tello

10 aprile 2017 16:27

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