Labaro Viola

Rebic è un ex viola: raggiunte le 15 presenze in Bundes, riscatto automatico a 4 milioni

Come riporta oggi Tmw manca l'annuncio ufficiale, ma Ante Rebic può considerarsi a tutti gli effetti un ex giocatore della Fiorentina. L'esterno offensivo, in prestito dal club viola all'Eintracht Fra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2017 12:07
Rebic è un ex viola: raggiunte le 15 presenze in Bundes, riscatto automatico a 4 milioni -
Calciomercato
Rebic
Viola
Riscatto
Condividi

Come riporta oggi Tmw manca l'annuncio ufficiale, ma Ante Rebic può considerarsi a tutti gli effetti un ex giocatore della Fiorentina. L'esterno offensivo, in prestito dal club viola all'Eintracht Francoforte, ha infatti raggiunto 15 presenze in Bundesliga e oggi anche una in coppa (contro l'Heidienheim). Numeri che, secondo quanto riferito da Kicker, portano al riscatto automatico da parte del club tedesco. Pronto a rinnovargli il contratto fino al 2021. "Siamo molto contenti di Ante, siamo certi di poter contare su di lui anche in futuro", ha spiegato il ds dell'Eintracht Fredi Bobic.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok