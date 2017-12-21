Rebic è un ex viola: raggiunte le 15 presenze in Bundes, riscatto automatico a 4 milioni

Come riporta oggi Tmw manca l'annuncio ufficiale, ma Ante Rebic può considerarsi a tutti gli effetti un ex giocatore della Fiorentina. L'esterno offensivo, in prestito dal club viola all'Eintracht Fra...

Come riporta oggi Tmw manca l'annuncio ufficiale, ma Ante Rebic può considerarsi a tutti gli effetti un ex giocatore della Fiorentina. L'esterno offensivo, in prestito dal club viola all'Eintracht Francoforte, ha infatti raggiunto 15 presenze in Bundesliga e oggi anche una in coppa (contro l'Heidienheim). Numeri che, secondo quanto riferito da Kicker, portano al riscatto automatico da parte del club tedesco. Pronto a rinnovargli il contratto fino al 2021. "Siamo molto contenti di Ante, siamo certi di poter contare su di lui anche in futuro", ha spiegato il ds dell'Eintracht Fredi Bobic.