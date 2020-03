Il Corriere Fiorentino analizza la situazione legata alle performance di Milan Badelj ed al suo possibile riscatto, a giugno. La sua seconda volta con la Fiorentina non sta andando esattamente come sperato: il regista croato è apparso appannato, a tratti involuto, confuso. Titolare inamovibile con Montella, è scivolato in panchina con Iachini. Arrivato in prestito dalla Lazio per 700mila euro, in estate serviranno 4,3 milioni per riscattarlo. La Fiorentina ci pensa: molto dipenderà anche dal nome del futuro allenatore.