Tello, la Fiorentina pronta a riscattarlo per 8 milioni
Secondo il quotidiano spagnolo Sport, la Fiorentina avrebbe già riscattato l'esterno in prestito dal Barcellona. La cifra..
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2017 19:41
Come riportato dal quotidiano sportivo Sport, la Fiorentina si starebbe già muovendo per formare la squadra del futuro. Secondo il giornale spagnolo infatti, la squadra viola avrebbe già riscattato Cristian Tello per una cifra vicina agli 8 milioni. Per l'esterno ex Barcellona, si avvicina dunque la terza stagione a Firenze.