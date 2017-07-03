Sousa torna a parlare: "Tello? L'ho fatto migliorare io a Firenze, soprattutto in fase difensiva. Ha una qualità rara..."

Nel giorno in cui Cristian Tello diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Betis Siviglia, Paulo Sousa parla di luci ad ABC Sevilla: "Tello è un giocatore che si allena con impegno ed intensità e n...

Nel giorno in cui Cristian Tello diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Betis Siviglia, Paulo Sousa parla di luci ad ABC Sevilla: "Tello è un giocatore che si allena con impegno ed intensità e non crea problemi nello spogliatoio. Alla Fiorentina è migliorato sotto molti aspetti, tra cui la fase difensiva. Ha una qualità rara nel calcio, velocità e accelerazione. E’ molto bravo ad attaccare gli spazi. Nonostante sia ancora giovane, può portare al Betis esperienza".