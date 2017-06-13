Tello scartato dalla Fiorentina, adesso il Barcellona fissa il prezzo per la cessione, 12 milioni

Adesso il club catalano mette sul mercato l'esterno spagnolo, la Fiorentina ha deciso di rinunciare al calciatore

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona dopo aver incassato il no della Fiorentina per il riscatto di Tello, ha messo sul mercato l'esterno spagnolo fissando il prezzo sui 12 milioni di euro. La società viola ha rinunciato a Tello con un opzione di acquisto di 8 milioni facendo così tornare il calciatore alla casa madre in Spagna.