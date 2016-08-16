UFFICIALE: Tello torna viola. Prestito con riscatto e contro-riscatto
Adesso è ufficiale: Tello è a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola. Ecco il comunicato del club di viale Manfredo Fanti: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sp...
A cura di Paolo Lazzari
16 agosto 2016 14:51
Adesso è ufficiale: Tello è a tutti gli effetti un nuovo giocatore viola. Ecco il comunicato del club di viale Manfredo Fanti: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Tello Herrera dal FC Barcelona. Tello torna in maglia viola a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro-riscatto".