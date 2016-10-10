Sousa punta sempre su Tello ma lo spagnolo è un'incognita

Come scritto sul quotidiano Repubblica, alla Fiorentina sta mancando molto l'apporto offensivo di Cristian Tello. Nonostante il suo impiego continuo l'ex Barcellona sta trovando molta fatica nell'inte...

Come scritto sul quotidiano Repubblica, alla Fiorentina sta mancando molto l'apporto offensivo di Cristian Tello. Nonostante il suo impiego continuo l'ex Barcellona sta trovando molta fatica nell'interpretare al meglio il ruolo di esterno nel 3-5-2, essendo lui un esterno puramente d'attacco nel 4-3-3. È vero anche che in questo inizio di stagione è un pò tutta la squadra a durare fatica, ma da un giocatore che ha fatto di tutto per venire a Firenze, rifiutando anche, tra l'altro, altre maglie importanti, ci si aspetterebbe sempre qualcosa in più. Le statistiche dicono infatti che Tello sia uno dei giocatori più impiegati da Sousa, ma dicono anche che il rapporto minuti giocati con assist, gol e giocatori saltati sia a suo sfavore.