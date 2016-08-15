Tello è a Firenze: "Felice di essere qui, finalmente Fiorentina". I dettagli del suo arrivo dal Barcellona

Lo spagnolo è sbarcato a Firenze, tutti i dettagli del suo ritorno alla Fiorentina

Cristian Tello è tornato a Firenze. Con un volo proveniente da Barcellona, l’esterno d’attacco classe ’91 è atterrato nel primo pomeriggio all’aeroporto di Peretola e da domani si unirà al gruppo di Sousa in vista della prima di campionato (sabato sera) a Torino contro la Juventus. Un rinforzo espressamente richiesto e voluto proprio dal tecnico portoghese, che così potrà contare sulla qualità dello spagnolo in attesa dei colpi in difesa.

I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Si conclude così una trattativa lunga e a tratti estenuante, quella tra la Fiorentina e il Barcellona. Dopo il prestito durato sei mesi, da gennaio a giugno, Tello aveva iniziato la preparazione coi blaugrana. Da una parte Corvino, dall’altra il giocatore che aveva dichiarato di voler continuare la sua avventura proprio a Firenze. Una volontà che ha pesato, e non poco, sul destino del calciatore. Torna in viola con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 mln di euro. E Marca rivela alcuni dettagli del nuovo contratto: il prestito oneroso dovrebbe essere di 500 mila euro, e qualora il giocatore non dovesse disputare il 70% delle partite stagionali, la Fiorentina dovrà versare nelle casse del Barcellona circa un milione di euro. Che raddoppieranno se non raggiungerà il 60% e triplicheranno le presenze complessive saranno sotto il 50%. "Finalmente felice di tornare qui a Firenze" ha detto il campione appena sbarcato.

Repubblica Firenze