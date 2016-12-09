Ag. Tello: "La viola ha opzione d'acquisto abbordabile, ma non sappiamo se la eserciterà"
Il futuro di Cristian Tello? Resta un'incognita. A confermarlo è il suo agente, José Maria Orobitg, che parla così a fichajes.com: “Tello è in prestito alla Fiorentina, club che ha un’opzione di acqui...
Il futuro di Cristian Tello? Resta un'incognita. A confermarlo è il suo agente, José Maria Orobitg, che parla così a fichajes.com: “Tello è in prestito alla Fiorentina, club che ha un’opzione di acquisto abbordabile. Non sappiamo ancora se i viola la eserciteranno, ma in ogni caso lui ha un contratto con il Barcellona. Zubizarreta (ex dirigente blaugrana oggi al Marsiglia) lo sa, lo ha firmato lui”.
Poi un retroscena: “Nel caso in cui il giocatore dovesse fare una buon annata con la maglia viola, il Barça potrebbe bloccare la clausola e tenerselo, magari per rivenderlo ad una cifra più elevata. Si tratta però di uno scenario difficile".