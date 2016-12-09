Ag. Tello: "La viola ha opzione d'acquisto abbordabile, ma non sappiamo se la eserciterà"

Il futuro di Cristian Tello? Resta un'incognita. A confermarlo è il suo agente, José Maria Orobitg, che parla così a fichajes.com: “Tello è in prestito alla Fiorentina, club che ha un’opzione di acqui...

A cura di Redazione Labaroviola 09 dicembre 2016 15:16

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