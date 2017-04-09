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Tello: "Oggi tanta sfortuna. Abbiamo dimostrato di credere nell'Europa"

L'esterno viola Cristian Tello ha rilasciato alcuni commenti in zona mista: "Credo che sia stata una bella partita in un campo difficile, dove meritavamo di vincere. Questo il mio più bel match? E' st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2017 16:45
Tello: "Oggi tanta sfortuna. Abbiamo dimostrato di credere nell'Europa" -
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L'esterno viola Cristian Tello ha rilasciato alcuni commenti in zona mista: "Credo che sia stata una bella partita in un campo difficile, dove meritavamo di vincere. Questo il mio più bel match? E' stata una partita molto completa e abbiamo creato diverse occasioni. Europa? Credo che la squadra abbia dimostrato di crederci e vogliamo continuare a far bene. Futuro? Sono concentrato sul presente e sul mio lavoro. A Firenze mi trovo benissimo. Oggi squadra con due volti? Nel secondo tempo abbiamo fatto grandissime cose, dimostrando di voler rimontare. Un po' di sfortuna ci ha impedito di vincere".

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