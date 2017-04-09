Tello: "Oggi tanta sfortuna. Abbiamo dimostrato di credere nell'Europa"

L'esterno viola Cristian Tello ha rilasciato alcuni commenti in zona mista: "Credo che sia stata una bella partita in un campo difficile, dove meritavamo di vincere. Questo il mio più bel match? E' st...

L'esterno viola Cristian Tello ha rilasciato alcuni commenti in zona mista: "Credo che sia stata una bella partita in un campo difficile, dove meritavamo di vincere. Questo il mio più bel match? E' stata una partita molto completa e abbiamo creato diverse occasioni. Europa? Credo che la squadra abbia dimostrato di crederci e vogliamo continuare a far bene. Futuro? Sono concentrato sul presente e sul mio lavoro. A Firenze mi trovo benissimo. Oggi squadra con due volti? Nel secondo tempo abbiamo fatto grandissime cose, dimostrando di voler rimontare. Un po' di sfortuna ci ha impedito di vincere".