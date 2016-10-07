"Potevo restare al Barcellona, Sousa mi dà fiducia. Resto a titolo definitivo? Buona cosa..."

Sousa è audace: attacco e possesso palla

Cristian Tello ha parlato al portale catalano Weloba del suo momento personale e di quello della squadra: "Qui alla Fiorentina sento la fiducia del mister, e sono felice quando ho l'opportunità di giocare con continuità. Il gruppo? Ottimo e competitivo, ci manca poco per arrivare al massimo. Sousa ha una mentalità audace: attacco e possesso palla. Il mio ritorno? Ho dato la priorità ad una società dove mi sono trovato bene, e dove ho più possibilità di scendere in campo con una certa continuità. Potevo restare al Barcellona, ma con i campioni che ci sono lì non avrei avuto lo spazio che voglio. Spero che vada tutto al meglio: sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Se resto a titolo definitivo? Vedremo cosa succederà. Potrebbe essere una cosa buona per me".