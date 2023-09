Nico Gonzalez in campo 62 minuti nella vittoria dell’Argentina, Beltran nemmeno in panchina. Messi gol

Vince 1-0 l’Argentina contro l’Ecuador nella prima partita di qualificazione per il mondiale. L’albiceleste porta a casa i primi 3 punti grazie al gol di Messi che ha segnato una meravigliosa punizione (in basso il video) al minuto 78. Nico Gonzalez ha giocato titolare, schierato a sinistra nel tridente insieme a Lautaro Martinez e Messi. Nessun utilizzo per Beltran rimasto a guardare, l’altro giocatore viola nella nazionale campione del mondo. Discreta gara quella giocata da Nico Gonzalez, il giocatore viola ha toccato in tutta la sua partita ben 28 palloni, 4 dei quali persi, e fornendo un cross non sfruttato. Nel complesso la partita è stata comunque difficile per i campioni del mondo che hanno affrontato una squadra che si è chiusa a più non posso e chiudendo tutti gli spazi all’Argentina che non poteva altro che far girare la palla in attesa di un varco.

IL RACCONTO DELLA PARTITA DI MINA CON LA COLOMBIA