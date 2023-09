Buona partita di Mina con la Colombia: 90 minuti in campo, forma scarsa ma ottimi interventi

Una buona notizia per la Fiorentina, il difensore arrivato a parametro zero nell’ultimo mercato, Jerry Mina, ha giocato titolare nella gara di qualificazione ai mondiali tra Colombia e Venezuela. Il difensore classe 1994, zero minuti giocati in maglia viola in questo inizio di stagione, ha giocato 90 minuti. La sua è stata indubbiamente una buona gara: 1 salvataggio, 2 palloni intercettati. Ha vinto 5 contrasti sui 6 fatti, ha vinto un duello di testa, 1 lo ha perso, ha perso 2 volte la palla dopo averla toccata ben 62 volte con una percentuale del 97% di precisione passaggi, ha fatto due ottimi lanci lunghi precisi sul piede del suo compagno di squadra. Insomma, alla fine dei conti il difensore viola ha giocato una buona partita anche se la sua forma fisica e il suo passo non sono sembrati dei migliori.

