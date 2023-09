Italiano non cura la difesa? Accusa fasulla: stessi gol subiti di Inter e Milan, secondi per tiri concessi

L’ultima accusa che viene fatta a Vincenzo Italiano è quella di non curare a dovere la fase difensiva della squadra viola. I numeri e le statistiche della Fiorentina però smentiscono questa accusa. Lo scorso anno, la Fiorentina ha subito gli stessi gol del Milan (43 reti) e solo 1 gol subito in più rispetto all’Inter (42). Dunque se Italiano non cura la fase difensiva allora non lo fanno nemmeno Inzaghi e Pioli, rispettivamente al terzo ed al quarto posto in classifica la scorsa stagione. Non proprio verosimile.

Altro dato interessante da analizzare è il miglioramento che c’è stato dal primo al secondo anno di Italiano sulla panchina gigliata: il primo anno la squadra viola aveva subito in campionato 51, lo scorso anno 43. Ergo c’è stato un netto miglioramento e ben 8 gol in meno subiti tra il primo e il secondo campionato.

L’ultimo dato è quello che rende ancor più chiaro il lavoro che fa l’allenatore sulla fase difensiva, ovvero il dato dei tiri concessi all’avversario. Ebbene lo scorso anno la Fiorentina è stata la squadra che ha concesso in tutto il campionato solo 112 tiri in porta ai suoi 19 avversari affrontati, meglio ha fatto solo il Napoli con 102 tiri concessi. Quest’ultima statistica dimostra come la Fiorentina non solo cura la fase difensiva, ma lo scorso anno solo il Napoli ha concesso più volte la porta. Tutte le altre hanno fatto peggio.

Insomma, certo che bisogna lavorare per migliorare, come in tutti i reparti, ma è anche vero che talvolta delle accuse sono fatte per sentito dire. L’unico rammarico dopo questa sessione di calciomercato è quello che, dopo la cessione di Igor, il reparto non è stato rinforzato con nessun innesto di valore.

LE PAROLE DI BORJA VALERO