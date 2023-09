Borja Valero: “La Fiorentina ha scelto di non fare conferenze stampa, cosi si chiude al confronto”

Borja Valero ha parlato a Radio Bruno, l’ex centrocampista della Fiorentina ha toccato i temi di attualità di casa viola. Le sue parole:

“Penso che la Fiorentina abbia comunque dei centrocampisti molti validi da un punto di vista fisico, per alzare l’asticella i giocatori attuali possono farlo. Maxime Lopez, Arthur e Bonaventura possono giocare insieme, non dobbiamo pensare alla fisicità ma al calo che spesso si ha nei secondi tempi ma accadeva anche con Amrabat. Il problema è stato che la Fiorentina è arrivata a Milano dopo tante partite di seguito, è normale che ti mettano sotto.

Fino al gol del 2-0 se la Fiorentina avesse pareggiato non sarebbe successo nulla, prima del 2-0 c’è stato un contropiede che non è stato sfruttato e poi l’Inter ha fatto il secondo, da li ti sei spento, contro l’Inter ci sta. Il mercato è stato intelligente, sia in entrata che in uscita, ci sono due palleggiatori a centrocampo, cosa che lo scorso anno c’era meno. Maxime Lopez a me è sempre piaciuto tanto, ha un bel mix tra il francese e il sudamericano, si è visto anche a Napoli. Lui può giocare anche trequartista, può fare più ruoli, nel calcio di oggi è fondamentale.

Io mi sono divertito a giocare nel centrocampo senza fisicità, penso che si possa giocare a calcio anche senza avere grande fisicità, altrimenti io non avrei potuto mai giocare, conta come gestisci la palla, noi per esempio giocavamo sia a 3 che a 4 in difesa, ma per il nostro centrocampo cambiava poco. La cosa più importante è la ri-aggressione della palla, penso che questo sia fondamentale per Italiano.

Questa Fiorentina è penalizzata dal fatto che ad ogni errore che commette prende gol, è logico è normale concedere qualcosa. La vera Fiorentina è quella di Genoa, quella che va a 2 mila, che recupera palla e che fa il suo gioco, cosi diventa difficile per gli altri vincere le partite. Il gioco di Italiano ha molti più pregi che difetti. Anche contro il Lecce, la partita l’ha sempre fatta la Fiorentina. I numeri dicono che la Fiorentina è molto brava a recuperare la palla nella metà campo avversaria.

La Fiorentina non fa conferenza stampa, fa solo comunicazione con i propri mezzi, questo fa uscire solo un messaggio aziendale, non c’è confronto, è bello e positivo averlo su quello che accade, le critiche possono essere costruttive e possono aiutare, cosi le cose possono anche andare diversamente, bisogna avere più relazione con l’esterno ma loro la pensano in maniera diversa. Io parlavo quando bisognava metterci la faccia, ero il primo a farlo quando si perdeva, è normale parlare e dire quello che pensi, è solo positivo

Italiano ha fatto fare alla Fiorentina dei grandi miglioramenti rispetto a quando l’ha presa, poi vero che deve crescere, ci sta che non stia simpatico a tutti. Ci saranno sempre dei dibattiti intorno all’allenatore, al sistema di gioco, questo fa parte del gioco e del percorso di crescita di tutti. Questo lo aiuterà a migliorarsi. Il modo di giocare di Italiano è il migliore per i giocatori che ha a disposizione, bisogna difendere cosi alti perchè il modo migliore, lo dicono anche le statistiche”

