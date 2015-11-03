Notizie Venezuela Fiorentina

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Una soddisfazione in mezzo ad un mare di problemi: il baby viola Luis Balbo convocato dalla nazionale del Venezuela!

30 settembre 2025 22:00

Il terzino sinistro della Primavera Luis Balbo convocato dal Venezuela per giocare contro Messi

01 ottobre 2024 23:18

Spalletti sceglie Bonaventura per guidare l'Italia sperimentale contro il Venezuela

21 marzo 2024 21:29

Buona partita di Mina con la Colombia: 90 minuti in campo, forma scarsa ma ottimi interventi

08 settembre 2023 03:06

Ct Brasile Tite: "Pedro è un grande giocatore, mi piace tanto. Sarà molto importante per la nazionale"

12 novembre 2020 20:03

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