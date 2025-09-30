Una soddisfazione in mezzo ad un mare di problemi: il baby viola Luis Balbo convocato dalla nazionale del Venezuela!

Prima chiamata in nazionale maggiore per il venezuelano Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Fiorentina Primavera

Grande soddisfazione per la Fiorentina in un momento molto complicato per la prima squadra.

Le buone notizie in casa viola arrivano (per ora) dalla Primavera di Mr. Galloppa e in particolare per Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006. Il giovane talento venezuelano infatti è stato convocato dalla nazionale maggiore in vista della doppia amichevole della squadra sudamericana in programma contro l'Argentina e contro il Belize in programma il 10 e il 14 Ottobre.

Prima chiamata quindi per Balbo che ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all'under 23 ed è alla prima chiamata con la nazionale maggiore allenata da Mr. Osvaldo Vizcarrondo.