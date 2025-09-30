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Una soddisfazione in mezzo ad un mare di problemi: il baby viola Luis Balbo convocato dalla nazionale del Venezuela!

Prima chiamata in nazionale maggiore per il venezuelano Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Fiorentina Primavera

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2025 22:00
Una soddisfazione in mezzo ad un mare di problemi: il baby viola Luis Balbo convocato dalla nazionale del Venezuela! -
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Grande soddisfazione per la Fiorentina in un momento molto complicato per la prima squadra.
Le buone notizie in casa viola arrivano (per ora) dalla Primavera di Mr. Galloppa e in particolare per Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006. Il giovane talento venezuelano infatti è stato convocato dalla nazionale maggiore in vista della doppia amichevole della squadra sudamericana in programma contro l'Argentina e contro il Belize in programma il 10 e il 14 Ottobre.
Prima chiamata quindi per Balbo che ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all'under 23 ed è alla prima chiamata con la nazionale maggiore allenata da Mr. Osvaldo Vizcarrondo.

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