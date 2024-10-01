Il terzino sinistro della Primavera Luis Balbo convocato dal Venezuela per giocare contro Messi
Il ct del Venezuela Fernando Batista ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte ai prossimi impegni contro Argentina e Paraguay, validi per la qualificazione al Mondiale in Nord America...
Il ct del Venezuela Fernando Batista ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte ai prossimi impegni contro Argentina e Paraguay, validi per la qualificazione al Mondiale in Nord America del 2026.
Per la seconda volta consecutiva presente in rosa il terzino sinistro della Primavera viola Luis Francisco Balbo Vieira. Il giocatore venezuelano con passaporto portoghese, classe 2006, è arrivato a Firenze a gennaio dai portoghesi del Famalicao.
De Siervo (Lega Calcio): “Per entrare allo stadio saremo costretti al riconoscimento facciale”
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