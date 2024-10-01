De Siervo (Lega Calcio): "Per entrare allo stadio saremo costretti al riconoscimento facciale"

Anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, al termine del consiglio federale ha parlato del caso ultras che ha coinvolto anche Milan e Inter.«Tutte le forze devono unirsi e mirare nella stessa dir...

Anche Gabriele Gravina, presidente della Figc, al termine del consiglio federale ha parlato del caso ultras che ha coinvolto anche Milan e Inter.

«Tutte le forze devono unirsi e mirare nella stessa direzione – dice il presidente Figc – Il mondo del calcio non ha a disposizione gli strumenti che sono invece a disposizione delle forze di polizia, per cui dobbiamo ringraziarle perché pongono in essere tecnologie e mezzi per rendere più praticabile la fruibilità del nostro evento. Noi siamo a disposizione, tutto quello che può essere fatto va fatto. Il ricorso alla tecnologia nell’ambito dell’identificazione di coloro che entrano allo stadio non è più prorogabile», ha concluso.

L'AD della Lega Calcio De Siervo ha rincarato la dose:

«Abbiamo visto quello che è successo ieri in Spagna, l’Italia non può di certo ritenersi al di sopra del problema. Siamo costretti ad arrivare ad un percorso per cui all’ingresso dello stadio, passando sul tornello il biglietto verrà associato il nominativo, la posizione, al nostro volto. Queste immagini verranno custodite in un server criptato a disposizione delle forze dell’ordine, non delle squadre di calcio o della Lega. Nel caso in cui si dovessero verificare dei fatti di attenzione da parte delle forze dell’ordine, le immagini verranno recuperare e queste persone daspate».

Lo riporta ansa.it

Castori: “Colpani deve salire su questo treno, per me non è un trequartista”

https://www.labaroviola.com/castori-colpani-deve-salire-su-questo-treno-per-me-non-e-un-trequartista/270462/