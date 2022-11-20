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Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale

Una clamorosa accusa arriva dall'Inghilterra contro il Qatar per la partita di apertura del mondiale contro l'Ecuador

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2022 15:23
Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale -
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Dall'Inghilterra, il Qatar ha pagato 7,4 milioni di dollari all'Ecuador per vincere la prima partita del mondiale

Clamorosa notizia dall’Inghilterra. La nota testa giornalistica Daily Mail ha parlato di risultati decisivi a tavolino ai prossimi Mondiali in Qatar, in particolar modo la prima gara del torneo.

Secondo quanto riportato dalla fonte, il Qatar avrebbe pagato 7.4 milioni di dollari alla Federazione dell’Ecuadord, selezione che sfiderà i padroni di casa nella gara inaugurale. Sarebbe già noto anche il risultato finale di uno a zero a favore del Qatar, con gol nel secondo tempo. Ecco il Tweet:

IL FRUBURGO HA FATTO IL PREZZO DI GRIFO

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