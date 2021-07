Scaloni: “Chance da titolare per Pezzella contro l’Ecuador. Romero non è al top”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ecuador, valida per i quarti di finale di Copa America. In particolare, il commissario tecnico della Selección si è soffermato sulle possibilità di vedere titolare il capitano della Fiorentina Pezzella a causa dei problemi di condizione che stanno colpendo Cristian Romero. Ecco le sue parole:

“Ho ancora dubbi sulle condizioni di Cristian Romero, aspettiamo fino a domani. Nel caso in cui non si riprendesse al cento per cento, al suo posto giocherebbe Pezzella“.

