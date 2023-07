Gazzetta: “L’Atalanta vuole vendere Musso, la Fiorentina ha fatto un sondaggio. C’è anche il Villarrel”

Scrive La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta vuole vendere Musso, c’è la Fiorentina. Per questo l’Atalanta guarda con interesse a qualunque soluzione che possa non deprezzare l’investimento fatto due anni fa, quando Musso venne acquistato dall’Udinese per 20 milioni: alla fine potrebbe essere valutata qualunque formula di cessione, anche se ovviamente la più gradita sarebbe quella definitiva, che non comporti una minusvalenza inaccettabile. Ma perlomeno al momento al club nerazzurro non sono arrivare offerte concrete, al massimo sondaggi (Villarreal e Fiorentina).

