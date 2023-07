Corriere Fiorentino: “Il centravanti sarà l’ultimo colpo della Fiorentina, Italiano poco entusiasta”

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola parla di qualche intoppo sul mercato della Fiorentina. Il riferimento è alla questione centravanti, che sta molto a cuore ad Italiano. I dirigenti gli hano spiegato che ad ora non si sono presentate le condizioni giuste per l’acquisto, l’attaccante probabilmente sarà l’ultimo colpo. Per i due obiettivi principali, Dia e Fullkrug il prezzo è stato ritenuto eccessivo.

