Parisi è arrivato a Firenze, le sue prime parole: “Non vedo l’ora di iniziare”. Domani la firma

Scrive TMW, Fabiano Parisi è arrivato a Firenze per dare il via alla sua avventura alla Fiorentina. Il nuovo terzino gigliato che domani sosterrà le visite mediche è sbarcato pochi minuti fa alla stazione di Santa Maria Novella. “Un saluto a tutti i tifosi viola, non vedo l’ora di iniziare”, sono state le prime parole del neo acquisto viola.

Parisi lascia l’Empoli dopo tre stagioni: è costato alla Fiorentina dieci milioni di euro più bonus e nella giornata di domani, dopo i test fisici, firmerà col club di Rocco Commisso un contratto valido fino al 30 giugno 2028.

