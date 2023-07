TgR, presto l’incontro Castrovilli-Fiorentina: si cerca l’accordo fino al 2027. Ma c’è ancora distanza

Sono ore decisive per chiarire il futuro di Gaetano Castrovilli. Stando quanto riportato da Sara Meini per TgR Toscana, la Fiorentina si appresta ad incontrare Alessandro Lucci, procuratore del calciatore. La riunione potrebbe anche avvenire oggi: al centro del dibattito la scadenza del contratto di Castrovilli, fissata per adesso a giugno 2024. La società vorrebbe rinnovare fino al 2027, la problematica deriva dalla differenza tra la richiesta dell’entourage del centrocampista e la possibile offerta dei viola.

