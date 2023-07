Bucchioni rivela: “Accordo tra Fiorentina e West Ham per Amrabat ma lui non vuole. Offerti 35 milioni”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per parlare dei movimenti di mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Amrabat? Per Amrabat c’è un accordo della Fiorentina con il West Ham per 35 milioni ma lui non vuole andare. Il West Ham deve sostituire Rice. La Fiorentina non molla perchè sotto i 30 milioni non va, anzi forse anche di più: la Fiorentina lo terrebbe volentieri. Hanno detto al procuratore di portare quella cifra per lasciarlo partire.

Dominguez? Il Bologna non molla per Dominguez soprattutto per la figura di Sartori: c’è stata questa telefonata martedì dove sono stati chiesti Dominguez e anche Orsolini ma i prezzi sono alti. Italiano può averli anche a fine mercato i rinforzi, non si aspettava che arrivassero subito, certo sarebbe stato meglio ma la Fiorentina si sta muovendo con grande attenzione. Tutto è ben codificato da quando c’è Italiano, poi quando è il momento di comprare arriva l’acquisto come è successo per Parisi.

Portiere? Potrebbe essere Audero dalla Sampdoria anche se l’Inter potrebbe essere un elemento di disturbo.

Difesa? Per la difesa si è riproposto il nome di Josep Sutalo della Dinamo Zagabria.”

PARLA L’AGENTE DELL’ATTACCANTE RUSSO: KOKORIN LASCERA’ LA FIORENTINA?