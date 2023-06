Corriere dello Sport: “Il portiere sarà straniero e con esperienza. Musso? Italiano non farebbe salti di gioia”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla in modo accurato della situazione relativa al portiere. Il piano della Fiorentina è chiaro, ovvero quello di puntare su un portiere proveniente fuori dall’Italia, è che abbia la disfa esperienza. Chi arriverà di certo non sarà la riserva di Terracciano, bensì il titolare. Basta dualismo il portiere viola di oggi farà o panchina o giocherà in Coppa. Ad Italiano non scalda il nome di Musso. Alla notizia non sembra aver fatto i salti di gioia.

