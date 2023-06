TMW, l’Atalanta non vuole dare Musso in prestito. Lo cede solo in caso di offerta importante. Vuole tenerlo

Le indiscrezioni delle ultime ore riguardo al futuro di Juan Musso al momento non trovano conferme concrete. L’Atalanta, infatti, non pare intenzionata a far partire in prestito il portiere argentino. Anzi.Il giocatore classe ’94 non è stato contento del finale di stagione – causa panchine, preferito spesso Sportiello – ma l’idea dei nerazzurri è comunque quella di tenerlo in vista di un’annata – la prossima – che vedrà l’Atalanta impegnata su tre competizioni, quindi con la necessità di avere due portieri affidabili. Insomma, l’Atalanta non vuole cederlo se non a titolo definitivo: è valutato 10 milioni, ma nel caso servirebbe un’offerta veramente importante (le squadre che seguono con interesse la situazione sono Fenerbahce soprattutto, poi Fiorentina e Villarreal). Lo riporta TMW

