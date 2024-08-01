TMW: "Musso e De Gea possibili soluzioni per la Fiorentina in porta. Si valutano anche Caprile e Turati"

Dopo i primi test prestagionali, da monitorare i possibili incastri per la porta della Fiorentina. La situazione da De Gea a Turati

Le prime amichevoli stagionali hanno spinto Palladino a fare delle considerazioni su Pietro Terracciano. Sebbene non sia una priorità immediata, la Fiorentina potrebbe cercare un nuovo portiere titolare. Secondo quanto riporta TMW, tra i possibili candidati ci sono Juan Musso dell'Atalanta, specialmente se proseguiranno le trattative per Nico Gonzalez, e David De Gea, svincolato ma con un ingaggio elevato. Inoltre, si valutano anche gli italiani Elia Caprile, rientrato al Napoli dopo il prestito all'Empoli, e Stefano Turati, reduce da una stagione al Frosinone ma di proprietà del Sassuolo.

Di Marzio rivela: “De Gea proposto alla Fiorentina, ma il profilo preferito dalla società è Turati”

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