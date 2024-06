Gazzetta: “Palladino vuole Musso alla Fiorentina, l’Atalanta chiede 10 milioni. Via Christensen”

Pronto un investimento anche per la porta della Fiorentina? sì. E tutto nasce dalla richiesta di Raffaele Palladino di portare a Firenze un portiere capace di impostare e usare bene i piedi.Per questo motivo, torna di moda un nome che già in passato è stato cercato dai viola: Juan Musso. Il portiere dell’Atalanta vale 10 milioni e piace a Genoa e Villarreal. La Dea potrebbe cederlo e la Fiorentina sembra una delle pretendenti più serie. Prenderebbe il posto di Christensen, con Terracciano che si giocherebbe il posto da titolare durante la stagione. Intanto, piace anche Audero di ritorno dall’Inter alla Sampdoria, mentre Falcone è incedibile per il Lecce di Gotti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

