Corriere dello Sport: “Simeone vuole giocare, può tornare alla Fiorentina. Il Napoli lo valuta 20 milioni”

Nel turbinio di nomi accostati all’attacco della Fiorentina in questi giorni, questa mattina prende forza un’ultima ipotesi di mercato: riportare a Firenze Giovanni Simeone. Due anni a Firenze per lui, 80 presenze, 22 gol e un addio senza troppi drammi. Simeone al Napoli non trova spazio e vuole giocare, per questo un ritorno a Firenze diventa sempre più fattibile.

De Laurentiis lo valuta intorno ai 20 milioni, ma la posizione dell’argentino ormai ai margini del progetto Napoli potrebbe agevolare la trattativa. Ovviamente, la volontà di Antonio Conte sarà decisiva ma ad oggi, non sembra essere ci spazio per lui nel futuro del Napoli. Ecco quindi che la Fiorentina è pronta a inserirsi e imbastire una trattativa per riportarlo a Firenze. Anche perché Raffaele Palladino ha bisogno di volti nuovi e vorrebbe avere qualche acquisto almeno per il 7 luglio. Al di là dell’addio di Nzola, serve un attaccante capace di sostituire Belotti e Giovanni Simeonesembra essere uno dei tanti nomi sulla lista di Daniele Pradè. Lo scrive il Corriere dello Sport.

