Corriere Fiorentino: "Terracciano e Christensen non convincono Palladino. Spunta l'idea Musso"

Palladino fin dal suo arrivo aveva chiesto un nuovo titolare in porta

Sia Terracciano che Christensen hanno gol sulla coscienza ma anche nel gioco con i piedi non stanno convincendo il mister che non a caso, fin dal suo arrivo, aveva chiesto l’acquisto di un nuovo titolare. In cima alla lista c’è sempre Juan Musso (Atalanta), anche se prima di pensare alla porta Pradè concentrerà tutte le sue attenzioni sul centrocampo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.