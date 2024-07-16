Musso obiettivo per la porta della Fiorentina? TMW: "Solo offerte da club spagnoli per lui"

Juan Musso ha vinto l'Europa League da titolare, rilanciandosi totalmente in ambito mercato. Perché l'argentino era a un passo dall'addio all'Atalanta, a gennaio, con Galatasaray e Nottingham Forest c...

Juan Musso ha vinto l'Europa League da titolare, rilanciandosi totalmente in ambito mercato. Perché l'argentino era a un passo dall'addio all'Atalanta, a gennaio, con Galatasaray e Nottingham Forest che sembravano a un passo dall'acquistarlo. Poi le operazioni sono saltate e Musso è rimasto, pur controvoglia, ma trovando un ruolo ben preciso. Portiere di coppa che, in alcune situazioni, ha anche salvato la porta, in particolare contro il Liverpool nella doppia sfida tra Anfield e Bergamo.

Così ora alcuni club, soprattutto de LaLiga, hanno effettuato sondaggi. Da par suo Musso potrebbe anche dire di sì a un'alternanza con Carnesecchi, a patto che sia più o meno equilibrata. Dall'altro c'è l'intenzione di giocare da titolare, dopo qualche stagione fra alti e bassi - più qualche critica - che lo ha portato dall'essere un componente fisso della rosa dell'Argentina - vincendo la Copa America 2021 - a saltare Finalissima, Mondiale e la stessa competizione sudamericana di quest'anno, in favore di Franco Armani e Geronimo Rulli.

Betis e Atletico Madrid seguono la situazione, così come Villarreal e il Valencia. Questi ultimi sono legati alla situazione di Mamardashvili, autore di un ottimo Europeo e con molti club che potrebbero investire su di lui. In ogni caso sembra che bisogna aspettare un domino portieri che, al momento, non è ancora partito. La base è di almeno 8 milioni, ma più probabile che la valutazione sia oltre i 10. Lo scrive TMW.

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