Inizia l'allenamento della Fiorentina al Viola Park: Kean c'è, Ikonè torna in gruppo, sempre assente Nzola

La Fiorentina ha iniziato da pochi minuiti l'allenamento pomeridiano davanti ai tifosi Viola (una cinquantina di supporters presenti) dopo il giorno libero concesso da mister Palladino nella giornata...

La Fiorentina ha iniziato da pochi minuiti l'allenamento pomeridiano davanti ai tifosi Viola (una cinquantina di supporters presenti) dopo il giorno libero concesso da mister Palladino nella giornata di ieri. Si rivede Kean, che non aveva preso parte alla prima amichevole contro la Fiorentina Primavera, e torna ad allenarsi in gruppo anche Ikonè che nella prima settimana di ritiro aveva svolto solamente lavoro differenziato. Continua ad essere assente, invece, Nzola che non si allena con i compagni.

RANIERI RINNOVERA' CON LA FIORENTINA. LE ULTIME SULLA TRATTATIVA

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