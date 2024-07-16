TMW: "Ranieri vicino al rinnovo con la Fiorentina. Guadagnerà più di 1 milione netto a stagione"

Ranieri vicinissimo a firmare un nuovo accordo per le prossime 4-5 stagioni con la Fiorentina. Ecco i dettagli

La Fiorentina apporterà qualche modifica alla sua difesa in vista della prossima stagione. Sul piano delle partenze vi è Nikola Milenkovic, infatti il difensore classe '97 da domani sarà un nuovo giocatore del Nottingham Forest; dall'altro, invece, i viola hanno già depositato il contratto di Nicolas Valentini, in arrivo dal Boca Juniors per la finestra di mercato di gennaio, ma si cerca l'accordo per farlo arrivare a Firenze già questa estate. Inoltre la società viola è attualmente impegnata nella ricerca del sostituto di Milenkovic: Pongracic in pole per il medesimo ruolo e nelle prossime ore potrebbero esserci eventuali sviluppi in tal senso.

Secondo quanto riporta TMW, Luca Ranieri sarebbe vicino a rinnovare con la Fiorentina: il difensore classe '99 è attualmente legato alla società fino al 30 giugno 2026, ma presto firmerà un nuovo accordo per le prossime 4-5 stagioni con un importante ritocco dell'ingaggio. Il centrale 25enne guadagnerà il doppio, guadagnando più di 1 milione di euro netto a stagione. Ranieri verso la conferma nel nuovo assetto difensivo della Fiorentina di Palladino.

PEDULLÀ: “PONGRACIC TRA RENNES E FIORENTINA, DECIDERÀ LUI. MILENKOVIC VIA A 15 MILIONI, INTERESSE PER RIOS”

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