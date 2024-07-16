Pedullà: "Pongracic tra Rennes e Fiorentina, deciderà lui. Milenkovic via a 15 milioni, interesse per Rios"

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esp...

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

MILENKOVIC "La cifra dovrebbe essere 15 milioni, siamo vicini al traguardo. Credo stiano preparando i documenti. È una situazione che stava covando da un paio di giorni, il Nottingham stava monitorando diversi profili in giro per l'Europa, poi hanno deciso di affondare per Milenkovic. La prima offerta è stata bassa, sotto i 10 milioni. Poi hanno rilanciato, siamo sui 15 milioni e siamo in uno stato avanzato".

PONGRACIC "Pongracic è da seguire, è in piedi. Quando scopriamo queste cose quasi clamorose, dobbiamo avere un po' di prudenza. Il Lecce e il Rennes avevano trovato l'accordo sui 15 milioni, il ragazzo è in permesso come tutti quelli che hanno fatto l'Europeo. La Fiorentina si è inserita in un momento strategicamente importante, il suo permesso scade domani. Per me è un difensore molto forte, lo ha dimostrato a Lecce. L'inserimento della Fiorentina lo sta tentando, ora le cose stanno così. Fra pochi minuti potrebbero cambiare. Il costo dell'operazione sarebbe lo stesso della cessione di Milenkovic, intorno ai 15 milioni. Deciderà lui, credo sia molto tentato. Poi vedi come funziona, la stessa situazione si sta verificando con Greenwood. Credo che il Lecce sia stato allertato in attesa della decisione di Pongracic. Ingaggio? Credo prenda poco, non so quanto gli abbia offerto il Rennes. Ma il Lecce ha come gestione degli ingaggi tra i più bassi in Serie A, una gestione che va al massimo sui 1-1.2 milioni di euro. Per me è un difensore che merita, ancora giovane, ha la stessa età di Milenkovic. Ha fatto un campionato straordinario. Domani si deve presentare, vediamo cosa succederà. Sarebbe un clamoroso contropiede, vediamo come andranno le cose e poi le spiegheremo".

RIOS "C'è un'interesse. C'è un costo alto, c'è concorrenza. Non penso che sia una cosa di stasera o di domani, prima devono risolvere la questione difensore. Longari mi ha detto che gli intermediari hanno registrato l'interesse della Fiorentina e di altri quattro club. Valutazione? Doppia cifra, 15 più bonus. Tanti centrocampisti accostati sono su valutazioni importanti".

LOCATELLI "È in una situazione tra l'intoccabile e il possibilmente cedibile a certe condizioni. La Juve ha un centrocampo affollato, Arthur non ha trovato ancora proposte accettabili. Locatelli non lo vorrebbero dare, il giudizio di Motta è positivo. Ma nella Juve non ci stanno incedibili, paradossalmente nemmeno Vlahovic, è centrale al progetto ma se domani si presentasse con 80-90 milioni, partirebbe anche lui. L'unico che è considerato incedibile è Bremer, l'unico per cui farebbero un po' di resistenza. Locatelli è una spesa importante voluta da Allegri. Non è un regista come Pirlo, è un buonissimo interprete nel ruolo di mezzala. Quanto costa? Per me, per meno di 20 milioni più bonus non lo prendi. Hanno speso 40 milioni, sarebbe comunque il 50% di quanto lo hanno pagato. Non possiamo dire che la sua esperienza alla Juve sia felice e, al momento, non è un titolare. È un'alternativa, come lo sono Fagioli e Miretti. Hanno bisogno di fare cassa? Sì. Ma non c'è niente di concreto con la Fiorentina. Da qui a settembre, magari, arriva Koopmeiners, decidono di non dare Miretti e allora potrebbe aprirsi qualcosa. Ora Soulé, Chiesa e McKennie sono le situazioni da seguire in uscita dalla Juventus".

NOMI "Zaniolo era all'Atalanta, Kean non se lo aspettava e Valentini è uscito all'improvviso".

KAYODE "Non è incedibile. È la stessa situazione di Locatelli, vediamo più avanti".

PIEROZZI "Per ora è ancora a Firenze. Anche lui non si sta allenando, ma non eravamo in dirittura con il Palermo".

IKONÉ-NZOLA "Domani 17 luglio, apre il mercato arabo. Da domani dalle chiacchiere si può passare ai fatti, una cosa allo stato embrionale può passare a uno stato concreto. Quando parliamo di trattative con Qatar o all'Arabia, non è mai una trattativa tra il presidente del club, ma c'è un comitato che si riunisce per decidere l'investimento in base al budget. Così funziona per Szczesny e per Rugani. Ikoné si sta allenando a parte, come Nzola, perché non è arrivata l'offerta giusta. Vediamo cosa succede da domani. Nzola potrebbe avere qualcosa in Turchia più avanti, penso. Se hanno proposto 7 milioni per Ikoné, si può arrivare alla stessa valutazione per Nzola. Se tu hai acquistato a 11, non puoi pretendere 14. Potresti prendere anche 9, soprattutto dopo una stagione non buona. Nzola, Ikoné e Kayode sono situazioni da tenere aperte, magari con qualche innesto nel mezzo".

KOUAMÉ "Con il Bologna è una di quelle cantilene che sta andando avanti. È stato accostato a Italiano perché hanno lavorato insieme a Firenze. Non è una cosa di stasera o dei prossimi giorni".

BONAVENTURA "La gestione mi lascia interdetto"

PALLADINO NON HA CHIESTO L’ATTACCANTE ALLA FIORENTINA. CONTENTO DI AVERE KEAN, BELTRAN E KOUAMÈ

https://www.labaroviola.com/palladino-non-ha-chiesto-lattaccante-alla-fiorentina-contento-di-avere-kean-beltran-e-kouame/260876/