Palladino non ha chiesto l'attaccante alla Fiorentina. Contento di avere Kean, Beltran e Kouamè

Con l'arrivo di Kean Raffaele Palladino si è detto soddisfatto dei giocatori che ha a disposizione per il ruolo di centravanti

Era appena finita la stagione e in conferenza stampa presero la parola il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Daniele Pradè, la parola chiave fu ambizione e poi un concetto molto interessanti: "Prenderemo un centravanti forte, dopo Vlahovic abbiamo commesso degli errori". Queste parole hanno alzato nettamente le aspettative della piazza su un ruolo rimasto troppo scoperto dopo la cessione dolorosa di Vlahovic. Da Jovic a Cabral, da Nzola a Belotti, tutti attaccanti molto deludenti e nessuno all'altezza di giocare titolare nella Fiorentina con la capacità di garantire un buon numero di gol.

In questo mercato tutti si aspettavano il colpo in attacco, lo aveva annunciato Pradè. Ma in verità dopo l'arrivo di Kean, richiesto dallo stesso Palladino, il tecnico si è detto soddisfatto e non ha più richiesto alcun acquisto per il ruolo di punta centrale. L'allenatore ex Monza si considera soddisfatto con Kean, Beltran e Kouamè per il ruolo di centravanti. I soldi che sarebbero stati destinati al centravanti verranno probabilmente dirottati verso la seconda punta.

Nelle scorse settimane c'era stata la trattativa con Zaniolo, poi andato all'Atalanta ma il club viola era molto fiducioso sul buon esito dell'operazione a tal punto da prenotare anche le visite mediche a Fanfani mercoledi 3 luglio in serata. A questo punto non è escluso un ritorno di fiamma per Gudmundsson oppure l'affondo su Colpani ma in ogni caso la Fiorentina cercherà di prendere un calciatore in quella zona di campo e completare cosi il reparto offensivo. A meno che non si dovesse materializzare anche la cessione di Nico Gonzalez, dopo Milenkovic, potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta all'altezza del suo valore. In questo caso i colpi in quella zona di campo potrebbero essere due.

I DETTAGLI DELLA CESSIONE DI MILENKOVIC

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