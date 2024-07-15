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Pedullà annuncia: "Per Milenkovic al Nottingham svolta vicina. Si può chiudere a 12 milioni più bonus"

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Nikola Milenkovic che sembra vicino all'addio alla Fiorentina per trasferirsi al Nottingham Forest, in Inghilterra. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2024 19:15
Pedullà annuncia: "Per Milenkovic al Nottingham svolta vicina. Si può chiudere a 12 milioni più bonus" -
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L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha aggiornato la situazione legata a Nikola Milenkovic che sembra vicino all'addio alla Fiorentina per trasferirsi al Nottingham Forest, in Inghilterra. Il difensore serbo, come riporta Pedullà, potrebbe essere ceduto per una cifra attorno ai 12 milioni di euro più 2/3 milioni di bonus e la svolta nella trattativa con gli inglesi sarebbe vicina.

 

L'OPINIONE DI BENEDETTO FERRARA

https://www.labaroviola.com/ferrara-milenkovic-lo-puoi-vendere-se-hai-gia-pronto-il-sostituto-senno-cosa-fanno-i-dirigenti/260823/

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