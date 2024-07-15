Ferrara: "Milenkovic lo puoi vendere se hai già pronto il sostituto. Sennò cosa fanno i dirigenti?"

Mercato della Fiorentina? L'allenatore sarà preoccupato, non lo dirà perchè è arrivato ora, ma tra un mese inizia il campionato e ci devi arrivare già rodato

Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

"Milenkovic? Lo puoi vendere ma dovresti aver già pronto il sostituto. Sennò cosa fanno i dirigenti quando non c'è il calciomercato?

Kean? Non aveva altre strade ed è un'operazione che ha fatto contenta la Juventus, l'agente ed ora non resta, e speriamo che faccia contenta anche la Fiorentina. Lui si è sistemato con un contratto di 5 anni.

Il centrocampo? La Fiorentina non deve farsi prendere per la gola ed io spero ancora nelle idee di Pradè e Goretti perchè ho sempre sognato durante il calciomercato. Poi c'è sempre da considerare che la Fiorentina ha dei limiti da rispettare sul mercato.

Mercato? Leggendo i nomi sui siti esce sempre che i club chiedono 12 e la Fiorentina ne offre 10 ma non si chiude mai. Senza scherzare, è un mercato difficile ma credo che alla fine quello preoccupato non sia il tifoso ma l'allenatore. Palladino deve fare una squadra che abbia un senso per il suo gioco e quindi c'è bisogno di lavorarci sul campo."

LE PAROLE DI GILARDINO SUL FUTURO DI GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gilardino-allontana-le-voci-di-mercato-su-gudmundsson-parlando-con-la-societa-penso-che-rimanga-al-genoa/260821/