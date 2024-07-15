Gilardino allontana le voci di mercato su Gudmundsson? "Parlando con la società penso che rimanga al Genoa"
L'esterno d'attacco del Genoa resta un pallino dei dirigenti della Fiorentina che hanno cercato di portarlo in Viola a gennaio e ci sarebbe stato un nuovo sondaggio anche in questo inizio di calciomercato
Che Albert Gudmundsson sia uno degli obiettivi principali del mercato dell'Inter non è più un mistero. Sul folletto islandese ci sono anche altri club, ma al momento il Genoa e Alberto Gilardino se lo tengo stretto, seppur consapevoli che in estate tutto potrebbe cambiare.
Raggiunto dai media dopo la prima sgambata stagionale contro i dilettanti del Val di Fassa, il tecnico del Grifone si è così espresso sul suo fantasista: "Albert è un giocatore del Genoa e con noi sta bene. Finché lo posso allenare me lo godo. L'idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti. Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo". Lo riporta TMW.
L'INTERESSE DELLA FIORENTINA PER IL CENTROCAMPISTA COLOMBIANO E' CONCRETO
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