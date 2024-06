Da Bergamo: “Fiorentina su Musso. L’Atalanta apre alla cessione ad una cifra non inferiore ai 10 milioni”

La Fiorentina si muove sul mercato per rinforzarsi anche in porta, alla ricerca di un estremo difensore affidabile da affiancare a Pietro Terracciano. Torna di moda, a tal proposito, il nome di Juan Musso, il portiere argentino dell’Atalanta. Secondo quanto riporta TuttoAtalanta.com, la Dea sarebbe disposta a cedere il suo oramai secondo portiere alla Fiorentina, ma ad una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro. Musso arriverebbe a Firenze con l’intenzione di diventare il titolare e di competere con Terracciano. Su Musso però ci sarebbero anche altre squadre, come il Genoa e il Villareal, ma i viola sono più determinati a chiudere la trattativa. Il portiere argentino vuole riconquistare un ruolo da protagonista e garantire prestazioni di alto livello.

