Da Bergamo: “La Fiorentina si inserisce per Saibari del PSV. L’Atalanta è in vantaggio su di lui”

La Fiorentina è obbligata a rifondare il centrocampo per la prossima stagione. In Olanda, nel frattempo, ad attirare l’attenzione dello scouting viola ci pensa Ismael Saibari del PSV Eindhoven. Il club olandese valuta il cartellino del classe 2001 tra i 20 e i 25 milioni di euro e tra le squadre interessate a lui ci sarebbero anche l’Atalanta e il Villareal. Secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, la Dea sarebbe in vantaggio rispetto agli altri due club.

Saibari, di origini marocchine ma nato in Spagna e con passaporto belga, è un centrocampista duttile e può giocare anche sulla trequarti o come ala destra. Ha realizzato 8 gol (5 in Eredivisie e 3 in Champions League) e 3 assist in 31 presenze con il club olandese.

CORSPORT, LA FIORENTINA CONTINUA A SEGUIRE VALENTINI. FITTA CONCORRENZA: CI SONO INTER E LAZIO