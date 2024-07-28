Gazzetta: "Terracciano ok ma serve un altro portiere. Musso prima scelta, servono 10 milioni"

Palladino vuole un altro portiere

Al di là delle due amichevoli, che hanno messo dei dubbi importanti su Terracciano e Christensen, Palladino è stato chiaro da inizio anno: la Fiorentina ha bisogno di un nuovo portiere. Pradè adesso starebbe cercando un nuovo profilo per la porta nuova. Il primo nome della lista è quello di Juan Musso. L'argentino, seguito da tempo dalla Fiorentina, costa 10 milioni e a Bergamo è chiuso da Carnesecchi. Adesso tocca a lui capire se rimanere e rischiare di giocare poco o se cercare nuova fortuna a Firenze.

E Terracciano? La Fiorentina è stata chiara, l'ex Empoli deve rimanere. Palladino ha fiducia in lui e pochi giorni fa, il club viola ha rispedito al mittente un'offerta per lui. Detto ciò, Palladino vorrebbe comunque avere a disposizione un nuovo portiere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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